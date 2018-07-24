صور.. إزالة منزل مكون من 7 طوابق بعرب العيايدة بالخانكة

القليوبية-نيفين طه

أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، برئاسة المهندس مجدى نجاح رئيس المدينة ونائبه طلال ربيع ، اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من 7طوابق بعرب العيايدة التابعة لمدينة الخانكة.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة في تصريح لـ"اليوم السابع" إنه بعد معاينة العقار المكون من 7 طوابق بقرية المنية التابعة للوحدة المحلية بعرب العيايدة من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة والادارة الهندسية والمبنى على مساحة 100 متر تبين وجود شروخ بالأدوار المختلفة للمبنى وميول ظاهرة وتم إخلاؤه من السكان وكذلك المبانى المجاورة

وأشار "طلال" إلى أن اللجنة قررت إزالة 4 طوابق من المبنى، وهى الثالث والرابع والخامس والسادس، والإبقاء على الدور الأول والثانى والثالث وتم توقيع جميع السكان على الإخلاء وعمل محضر من قبل رجال الشرطة وجارى تكليف مقاول للإزالة.















