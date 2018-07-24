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صور.. أعضاء دار مسنين بأمريكا يحتفلون بالذكرى الـ66 لثورة يوليو

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:49 م
صور.. أعضاء دار مسنين بأمريكا يحتفلون بالذكرى الـ66 لثورة يوليو دار للمسنين فى أمريكا يحتفل بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو
كتب : أحمد جمعة
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نظمت دار للمسنين المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الدار من المواطنين المصريين، بمشاركة جاكلين سعد السكرتير العام للهيئة القبطية الامريكية.

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واحتفى المواطنون المصريون بذكرى ثورة يوليو بالرقص على أغنية يا حبيبتى للفنانة "شادية" رافعين الأعلام المصرية.

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واحتفل الشعب المصرى أمس الاثنين بالذكرى السادسة والستون، على قيام ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو عام 1952، بعدما قاموا بالسيطرة على قيادة الجيش، وعلى القصر الملكى لإجبار فاروق الأول ملك مصر والسودان على التنازل عن عرش البلاد.

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