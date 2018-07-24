صفحة المؤتمر الوطنى للشباب تعلن الانتهاء من استقبال أسئلة الحضور

كتب محمود جلال

أعلنت صفحة المؤتمر الوطنى للشباب على فيس بوك عن الانتهاء من استقبال أسئلة الحضور والطلاب المقرر عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمؤتمر الشبابى المقرر عقد فى 28 إلى 29 يوليو بجامعة القاهرة.

وأضاف الصفحة: "شكراً على مشاركتكم فى مبادرة اسأل الرئيس. تم الانتهاء من استقبال جميع الأسئلة، وانتظروا إجابة الرئيس، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب من 28 إلى 29 يوليو 2018".

يذكر أن أن المؤتمر الذى سيقام لأول مرة بجامعة القاهرة، يوم 28 و29 يوليو يحضره نحو 3000 طالب وطالبة فى لقاء مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.