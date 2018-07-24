صحة الشرقية: احتجاز طبيب بأحد الحضانات الخاصة بمركز الحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور فكري الطنطاوى مدير المكتب الفنى والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتور جمال حفناوي عضو المكتب الفنى، بالإنتقال إلي مدينة الحسينية لتنفيذ قرارات غلق لمنشآت طبية خاصة أن أحد هذه القرارات منذ عام 2015 .

وذكر بيان، أنه عند تنفيذ قرار الغلق لأحد الحضانات الخاصة قام العاملين بها بإحتجاز طبيب تفتيش العلاج الحر وإغلاق جميع الأبواب المؤدية إلى الحضانات، مما اضطر وكيل الوزارة لإستدعاء الشرطة التي حضرت علي الفور وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تمكين اللجنة من ممارسة عملها وتحرير المحاضر اللازمة لواقعة الإحتجاز، وأتضح للجنة بعد التمكن من دخول الحضانات أنها تعمل بدون طبيب وأن التمريض الموجود غير مؤهل ما بين دبلوم تجارة وثانوية عامة، وتبين أيضاً أن بعض الأدوية الموجودة منتهية الصلاحية ولا يوجد أى معايير لسياسات مكافحة العدوى، كما وجد بأحد الثلاجات أطعمة وأدوية مفتوحة للاستخدام وتم إستدعاء أهالى الأطفال الموجودين بالحضانات وفور مشاهدتهم لذلك أقروا بنقل الأطفال إلى مستشفى الحسينية المركزى، وتم تشميع جميع الأبواب الخاصة بالحضانات وتوقف الخدمة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ، كنا توجهت الحملة للتفتيش علي عدد من الحضانات الاخري و رصد مخالفات و تنفيذ قرار غلق اداري لواحدة.