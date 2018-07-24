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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:56 م
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صاحب محل نظارات يتهم مركز طبى ببنى سويف بالتسبب فى وفاة طفله

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:57 م
صاحب محل نظارات يتهم مركز طبى ببنى سويف بالتسبب فى وفاة طفله جثه طفل - أرشيفية
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حرر صاحب محل نظارات، محضرا ضد مدير مركز طبي خاص" للرعاية والحضانات" بمدينة بنى سويف، وبعض العاملين معه بالإهمال والتسبب فى وفاة طفله حديث الولادة، وذلك برقم 3423 لسنة 2018 قسم شرطة بنى سويف، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير البحث الجنائى، يفيد توجيه أحمد محمد بيومى 38 سنة صاحب محل نظارات بمدينة بنى سويف، اتهامات لكل من "محمد ص.ج"  مدير مركز طبى خاص بمدينة بنى سويف، و3 من  الموظفين بالاستقبال بالمركز"،  بالتقصير والإهمال فى رعاية طفله حديث الولادة داخل حضانات المركز، ما أدى إلى وفاته، بينما اتهم مدير المركز والعاملين معه والد الطفل بالاعتداء عليهم بالسب والشتم خلال مشادة كلامية بينهما داخل المركز، فضلا عن دفنه جثة طفله دون الحصول على تصريح بالدفن .

 


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