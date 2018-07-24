video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث بالمحلة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:56 م
شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أقدم شاب على قتل شقيقه بطعنه بسكين فى صدره بسبب خلافات الميراث بقرية كفر حجازي مركز المحلة بمحافظة الغربية، تم ضبط المتهم ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بوصول "ا.م.ا" 35سنة مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته، وتوصلت تحريات الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "أشرف" بسبب خلافات على الميراث قام على أثرها الأخير بطعن شقيقه بسكين فى صدره وأرداه قتيلا فى الحال، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية

العثور على ميكانيكى مشنوقًا داخل ورشته بمركز طنطا

إحالة 96 من العاملين بالمصالح الحكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مشاجره

المحله




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة