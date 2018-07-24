شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

أقدم شاب على قتل شقيقه بطعنه بسكين فى صدره بسبب خلافات الميراث بقرية كفر حجازي مركز المحلة بمحافظة الغربية، تم ضبط المتهم ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بوصول "ا.م.ا" 35سنة مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته، وتوصلت تحريات الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "أشرف" بسبب خلافات على الميراث قام على أثرها الأخير بطعن شقيقه بسكين فى صدره وأرداه قتيلا فى الحال، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.