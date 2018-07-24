س و ج.. كل ما تريد معرفته عن استيراد ألمانيا عجلات القطار من شركة صينية

كتب: محمد الأحمدى

فى واقعة تكاد تكون هى الأولى من نوعها، أكدت شركة "ماقانج القابضة" الصينية، بأنها قد أتفقت مع الحكومة الألمانية على تصدير نحو 160 من العجلات الصينية الصنع وفائقة السرعة إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وتعد الشركة هى الأولى فى الصين، التى تصدر عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا.

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن استيراد ألمانيا عجلات قطار من الصين فى صورة س و ج.

ما هى الشركة المصدرة لعجلات القطار لألمانيا ؟

صدرت شركة "ماقانج" الصينية، أول شحنة عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا.



قطار ألمانى

هل سبق تصدير عجلات قطار إلى ألمانيا من قبل ؟

لا وتعد الشركة هى الأولى فى الصين، التى تصدر عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا.

ما هو مقر شركة "ماقانج" الصينية ؟

تقع شركة "ماقانج" الصينية فى أنهوى شرقى الصين

كم يبلغ عدد عجلات القطار المصدرة من الصين إلى ألمانيا ؟

تشمل عدد عجلات القطار 160 عجلة.

من هم طرفى الاتفاق فى عملية تصدير عجلات القطار ؟

تم توقيع الاتفاق بين شركة "ماقانج" وبين شركة السكك الحديدية فى ألمانيا منذ نهاية العام الماضى.



قطار صينى

كم يبلغ عدد الدول التى تصدر إليها شركة "ماقانج" ؟

تقوم شركة "ماقانج" الصينية بتصدير منتجاتها فى الوقت الحالى إلى نحو 70 دولة حول العالم

ما هو موقف الشركة بعد تصدير عجلات القطار إلى ألمانيا ؟

وأشارت الشركة فى تصريحاتها على لسان بعض المسؤولين هناك، بأنها تشعر بالفخر بعد الإتفاق الذى تم بينها وبين ألمانيا من أجل تصدير العجلات فائقة السرعة إلى برلين خلال العام الحالى.