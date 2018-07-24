سول ترحب بتحرك بيونج يانج لتفكيك موقع للتجارب الصاروخية

سول(أ ش أ)

رحبت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بالتقارير الواردة عن تحرك كوريا الشمالية بتفكيك موقع اختبار صواريخ، واصفة ذلك بأنه خطوة نحو نزع السلاح النووى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نام جوان-بيو وهو مدير بارز فى مكتب الأمن القومى الرئاسى قوله للصحفيين عندما سئل عن تفكيك موقع التجارب الصاروخية فى الشمال: "من المرجح أن يكون له تأثير جيد على نزع الأسلحة النووية".

وكان موقع 38 نورث الأمريكى قد ذكر اليوم أن كوريا الشمالية بدأت تفكيك موقع اختبار لمحركات الصواريخ تمشيا مع الوعد الذى قطعه زعيمها، كيم جونج أون، فى قمته التاريخية مؤخرا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ووفقا للموقع، فإن صورة جديدة بالأقمار الصناعية التقطت فى 20 يوليو تبين المنشآت الرئيسية التى يتم تفكيكها فى محطة إطلاق الأقمار الصناعية سوهاى التى تعتبر الموقع الرئيسى منذ عام 2012.