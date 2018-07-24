video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول ترحب بتحرك بيونج يانج لتفكيك موقع للتجارب الصاروخية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:35 ص
سول ترحب بتحرك بيونج يانج لتفكيك موقع للتجارب الصاروخية تفكيك موقع للتجارب الصاروخيه فى كوريا الشمالية
سول(أ ش أ)
إضافة تعليق

رحبت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بالتقارير الواردة عن تحرك كوريا الشمالية بتفكيك موقع اختبار صواريخ، واصفة ذلك بأنه خطوة نحو نزع السلاح النووى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نام جوان-بيو وهو مدير بارز فى مكتب الأمن القومى الرئاسى قوله للصحفيين عندما سئل عن تفكيك موقع التجارب الصاروخية فى الشمال: "من المرجح أن يكون له تأثير جيد على نزع الأسلحة النووية".

وكان موقع 38 نورث الأمريكى قد ذكر اليوم أن كوريا الشمالية بدأت تفكيك موقع اختبار لمحركات الصواريخ تمشيا مع الوعد الذى قطعه زعيمها، كيم جونج أون، فى قمته التاريخية مؤخرا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ووفقا للموقع، فإن صورة جديدة بالأقمار الصناعية التقطت فى 20 يوليو تبين المنشآت الرئيسية التى يتم تفكيكها فى محطة إطلاق الأقمار الصناعية سوهاى التى تعتبر الموقع الرئيسى منذ عام 2012.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: صور توضح تفكيك كوريا الشمالية منشآت فى موقع تجارب

صور.. بيونج يانج تفكك موقع لاطلاق الصواريخ

سول

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

تفكيك موقع للتجارب الصاروخيه

نزع السلاح النووى الكورى الشمالى




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة