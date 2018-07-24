سلطات مالى تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز )

يترقب المواطنون فى مالى، استعدادت الحكومة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى تضم حتى الآن 17 شخصا، ومن المقرر أن يجرى التصويت فى 29 يوليو الجارى، وهو موعد الجولة الأولى للاقتراع.

ويبحث المواطنون عن أسمائهم فى القائمة الانتخابية بمحطة تجميع لافيابوجو فى باماكو، بينما يقوم بعض الوكلاء بمراجعة بيانات البطاقات الانتخابية للناخبين.

وانتشرت فى شوارع مالى صورا لمرشحى الانتخابات، حيث ذكر راديو فرنسا الدولى، أن المحكمة الدستورية للبلاد صدقت على 17 طلبا من أصل 30 تم تقديمهم، موضحا أن بين المرشحين الذين تم اختيارهم بالفعل، امرأة واحدة فقط وهى سيدة الأعمال دجينيبا نيداى، وشعارها هو "صوتوا لامرأة فإن الرجال فشلوا".

وأوضح الراديو أن القائمة المؤقتة تضم أيضا رئيس الدولة المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا و5 من وزرائه السابقين، فضلا عن مامادو ديارا وزير الاقتصاد السابق، ومحمد على باتيلى وزير العدل السابق، والجنرال السابق سينو كوليبالى، وموديبو سيديبى رئيس الوزراء السابق، وتعد هذه هى المرة الثانية له التى يشارك فيها فى الانتخابات الرئاسية.