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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:54 م
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سقوط عصابة سرقة المشغولات الذهبية والأجهزة من الشقق بالقطامية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:53 م
سقوط عصابة سرقة المشغولات الذهبية والأجهزة من الشقق بالقطامية المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، القبض على "هانى ر ع" 44 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرها "سرقة مسكن"، و"إسلام ف م" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب".

 

ومن خلال التحريات، تبين صحة المعلومات، وتم ضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش عيار 12مم، بنسة حديدية، عدد من المفاتيح المصطنعه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة تليفزيون، مبلغ مالى 9000 جنيه، صليب، بعض الإكسسورات الفضية من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة شاشة 32 بوصة وسلسلة وخاتم ذهب أطفال، 2 سماعة كاسيت، وجهاز تاب، من داخل شقة حاصل على بكالوريوس دراسات فندقية، وسرقة شاشة تليفزيون ماركة توشيبا وجهاز لاب توب ومبلغ 7 آلاف جنيه من داخل شقة موظف بجامعة عين شمس، وسرقة 2 شاشة ومبلغ 6000 جنية، و2 ساعة يد وسلسلة فضة من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة وجهاز تاب صينى ومبلغ 1000 جنية وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 غوايش ، 2 خاتم ، 3 حلق أطفال ، انسيال، سلسلة ، 3 دلاية من داخل شقة موظف بمودرن أكاديمى.

 

كما تم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية" بائع مصوغات ذهبية، كما تم ضبط 3 شاشة تليفزيون، جهاز لاب توب، مبلغ مالى 10 آلاف جنيه متحصلات حوادث السرقة لدى ربة منزل، والتى اعترفت بعلمها أنها من متحصلات نشاطها الإجرامى، كما تم بإرشادهم ضبط 3 هاتف محمول ، 2 جهاز تابلت ، مبلغ 650 جنية بمسكنهما، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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