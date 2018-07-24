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زوجة تحرر بلاغا ضد زوجها بعد محاولته إشعال النار بها بأكتوبر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:30 ص
زوجة تحرر بلاغا ضد زوجها بعد محاولته إشعال النار بها بأكتوبر خلافات أسرية ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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حررت زوجة بلاغ ضد زوجها أمام قسم شرطة أكتوبر، واتهمته بمحاولة حرقها بعد أن سكب بنزين على جسدها، لولا تدخل المارة بالشارع، وذلك بسبب حصولها على حكم نفقة من محكمة الأسرة بأكتوبر بإلزامه بدفع مبلغ 1000 جنيه لطفليه حمل رقم 9102 لسنة 2018.

وأكدت "فاطمة.ا.ه" البالغة من العمر 30 عاما أنها عاشت برفقة زوجها 11 عاما عانت خلالهم من رفضه الإنفاق عليها ويجبرها بالإنفاق عليه من المال القليل التى تتحصل عليه نتيجة عملها الشاق لساعات طويلة، رغم يسر حالته المادية وتعنيفها والإعتياد على التعدى عليها ضربا.

وأضافت: تركت المنزل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وتزوج وتركنى معلقة فأقمت دعوى نققة وحصلت على حكم، وكذلك حكم بتمكينى من منزل الحضانة لرحمتى من الذل الذى أعانيه  وإلزامه بالإنفاق عليهم ورفع ظلم الزوج عنها، وعندها ثار جنونه وبدأ في تهديدي لإجباري على التنازل عن حقوقى، فلجئت للشرطة التى ساعدتنى للرجوع لمنزلى.

وأكدت فاطمة: نشبت مشاده حادة وعندما حاولت التصدى له وطرده من منزلى انهال على ضربا حتى نزفت دما ووقعت فى الأرض فتركنى وتوعدنى بتشويهى، وفى اليوم التالى وجدته أمام المنزل وبيده تانك بنزين سكبه علي جسدي وحاول إشعال النيران بي لولا صراخي وتدخل المارة وإنقاذي من قبضته وأبلغوا الشرطة".


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