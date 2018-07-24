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رامافوسا: الصين تستثمر 14.7 مليار دولار فى جنوب أفريقيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:48 م
رامافوسا: الصين تستثمر 14.7 مليار دولار فى جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا
رويترز
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 قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الثلاثاء إن الصين ستستثمر 14.7 مليار دولار فى بلاده، وهى أنباء دفعت عملة جنوب أفريقيا (الراند) للصعود.

وقال الرئيس الصينى شى جين بينغ، متحدثا بعد محادثات مع رامافوسا، إن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سيتخذ إجراءات نشطة لزيادة الواردات من جنوب أفريقيا لدعم التنمية فى أكبر اقتصاد صناعى فى أفريقيا.

وقال رامافوسا "أشار شى إلى أن الصين جاهزة للاستثمار والعمل مع جنوب أفريقيا فى قطاعات شتى".

وقال متعاملون إن الراند صعد واحدا بالمئة بعد تصريحات رامافوسا، بفعل طلب خارجى على العملة.

 

 


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