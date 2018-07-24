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رئيس هيئة الرقابة الإدارية: راجعنا 2508 مشروعات بتكلفة 437 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:30 ص
رئيس هيئة الرقابة الإدارية: راجعنا 2508 مشروعات بتكلفة 437 مليار جنيه الوزير محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الإدارية
كتب محسن البديوى - ريهام عبد الله
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كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابه الإدارية، أن اللجنة المشتركة بين الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، راجعت 2508 مشروعات بينها 355 مشروعا بغرض الافتتاح الرئاسى، بتكلفة 437 مليار جنيه وتم الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقى المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.

 

وأوضح "عرفان"، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضو من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة.

 

 

 


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