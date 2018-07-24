رئيس مركز سمسطا ببنى سويف: توريد 85 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوى

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا ببنى سويف توريد 85 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوى فضلا عن تحرير بعض محاضر الإشغالات للمخالفين بشوارع المدينة.

وأضاف عامر فى بيان له اليوم : إن معدات الوحدة المحلية رفعت القمامة والمخلفات من شوارع بور سعيد ، 26 يوليو ،الجلاء ، الحرية ،منطقة حى الفالوجا ، وحملتها سيارات الوحدة إلى مصنع التدوير.

ولفت إلى أن تحرير مسؤولى قسم الإشغالات بالوحدة المحلية ضبطوا 3 مخالفات لإشغالات بالطريق العام ،وحرروا محاضر بها ، فضلا عن تحرير 9 إنذارات بعدم تكرار المخالفة لبعض المواطنين، وكذلك استخراج رخصتى أشغال عبارة عن (مهمات مبانى ) بعد سداد الرسوم المقررة.

وأوضح عامر أن قسم الكهرباء أجرى أعمال الصيانة اللازمة لـ 20 كشاف إنارة على الأعمدة بمنطقة مدخل المدينة الشرقى، بالإضافة إلى مرور مسؤولى إدارة شئون البئية على المركز الطبى للاطمئنان على نظافته ، كما تفقدوا "شوارع منطقة حى الفالوجا - مبارك - منطقة عمارات الشيخ عبود".