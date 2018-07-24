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رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة: نوصى بالموافقة على برنامجها ومنحها الثقة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:19 م
رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة: نوصى بالموافقة على برنامجها ومنحها الثقة السيد الشريف وكيل مجلس النواب
كتبت : نور على - نورا فخرى
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أعلن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن اللجنة الخاصة التى ترأسها للرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

 

وأضاف الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، "أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى انجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى".

 

ووجه وكيل أول مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.

 

كما وجه الشريف، الشكر إلى الأمين العام المستشار أحمد سعد، وممثلو الصحافة والإعلام، وكافة أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة.

 

فى المقابل، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، لدورة فى اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة، وكذلك جميع أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان.


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