رئيس فرع جامعة جنوب الوادى: 520 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بالكليات حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صالح محمد عبد المعطى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، اليوم الثلاثاء، لجان اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، أن كلية الفنون الجميلة قامت بتنفيذ كل الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية، بداية من تجهيز قاعات الاختبارات، وتوفير كل الأدوات المستخدمة خلال مرحلة اختبار الرسم.

وأشار الدكتور صالح عبد المعطى – فى بيان صحفى - إلى أن اختبار القدرات ينقسم إلى 3 أقسام تبدأ باختبار الذكاء والذى يجيب من خلاله الطالب على مجموعة من الأسئلة العامة المتعلقة بالثقافة والفنون، يليه اختبار الرسم، وفى هذا الاختبار يستعرض الطالب قدرته على الرسم، وذلك وفقاً لموضوع اللوحة والذى تحدده الوزارة، وتختتم الاختبارات بخضوع الطالب لاختبار التصميم.

وأضاف أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 520 طالباً وطالبة وجميعهم من طلبة الثانوية العامة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء من رصدها عبر الموقع الألكترونى الخاص بالكلية.



جانب من تفقد الدكتور صالح عبد المعطى لاختبارات القدرات جانب من تفقد الدكتور صالح عبد المعطى لاختبارات القدرات



جانب من تفقد الدكتور صالح عبد المعطى لاختبارات القدرات جانب من تفقد الدكتور صالح عبد المعطى لاختبارات القدرات

520 طالبا يتقدمون لاختبارات قدرات كليات الاقصر