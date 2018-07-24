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رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:36 م
رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة جوزيف كايزر المدير التنفيذى ورئيس شركة سيمنز
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال جوزيف كايسر، المدير التنفيذى ورئيس شركة سيمنز، إن السوق المصرية بها العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التى شهدت نسب نمو كبيرة على مستوى الأربع أعوام الماضية، وشهدت العديد من التطوير فى مجالات البنية التحتية والتعليم وأنظمة النقل.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "extra news"، أن مصر لديها العديد من المقومات الإيجابية لتصدير الخدمات للكثير من الدول فى المنطقة، وإذا استمرت على نفس مسيرة التنمية ستكون على خطوة أقرب لاستعادة مجدها الذى تربعت عليه خلال الثلاث آلاف سنة الماضية.

وتابع: "نحن هنا من أجل مساعدة مصر على تخطى التحديات  فى هذا الطريق وخاصة فى وجود رؤية قيادية واعية من القيادة المصرية"، مردفا: "أشعر بالانبهار من أداء القيادة المصرية وكلمة الرئيس السيسي اليوم".

وشدد على أن ما شهدته مصر فى قطاع الطاقة لم يحدث فى الأعوام الأخيرة، وأوجه رسالة للرئيس المصرى وشعب مصر، بأن هناك نوعين من الشعوب، منهم من يجلس وينتظر الفرص والمستقبل، وهناك القادة والشعوب التى تصنع الفرص والمستقبل، ومصر وقيادتها من النوع الثانى ونحن هنا لمساعدتهم فى تحقيق هذا الهدف".

 


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