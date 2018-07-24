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رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات بتخصيص أراضٍ بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:03 م
رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات بتخصيص أراضٍ بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية.

ففيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية، تم تخصيص قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، من بينها قطع أراضٍ بمحافظة البحيرة لإقامة مدرسة بغداد الثانوية المشتركة بمدينة بدر، ومدرستى تعليم أساسى بمركز أبو المطامير، وقطعة أرض لصالح الأزهر الشريف بمحافظة الغربية لتوسعة المعهد الدينى بقرية شبراتنا، وقطعة أرض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية لإقامة مدرسة عليها.

ولتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أصدر رئيس الوزراء قرارات تخصيص قطعتى أرضى بمحافظة المنوفية لإقامة وحدتين صحيتين بمركز قويسنا ومركز منوف، وقطعة أرض بمركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة لإقامة وحدة صحية عليها، وتخصيص قطعة أرض بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة مرفق إسعاف عليها.

وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطع بمحافظة المنوفية، وذلك لإقامة محطات رفع صرف صحى بمراكز أشمون، والشهداء، والباجور، وقطع أراض بمحافظة البحيرة لإقامة محطة رفع صرف صحى بمراكز إدكو، والدلنجات، وكفر الدوار، ودمنهور، والرحمانية، والمحمودية، وشبراخيت، وكذا اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد – قسم المنتزة بمحافطة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.

وتقرر تخصيص قطعتى أرض بمركز طما بمحافظة سوهاج، ومركز الرحمانية بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة مبانى قصور ثقافة عليها، وتخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مراكز شباب عليها، منها قطعة أرض بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الشباب والرياضة والمقام عليها مركز شباب ميت القصرى، وقطعة أرض بمركز أشمون لإقامة ملعب مركز شباب صراوة عليها، وقطعة أرض بمركز منوف لإقامة ملعب مركز شباب برهيم عليها، وقطعة أرض بالبحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب عليها، وتخصيص قطعة أرض بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية لصالح مديرية أمن المنوفية لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها.

 

 


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