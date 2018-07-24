رئيس الوزراء اليونانى يقطع زيارته للبوسنة لمتابعة تطورات حرائق الغابات

أثينا(أ ش أ)

قطع رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس زيارته إلى البوسنة وعاد إلى بلاده لمتابعة تطورات حرائق الغابات المشتعلة فى بعض المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة اليونانية (أثينا)، حيث لقى 24 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 156 آخرون جراء حرائق الغابات.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن 11 من المصابين فى حالة خطيرة، فيما تسببت هذه الحرائق فى تدمير مئات المنازل، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية طالبت المواطنين المقيمين حول العاصمة "أثينا" بمغادرة منازلهم فى أسرع وقت.

وأضافت القناة أن فرق الإطفاء تكافح من أجل السيطرة على الحرائق، كما تقوم الطائرات والمروحيات بإلقاء المياه لإطفاء هذه الحرائق.

وأوضحت أن الجيش اليونانى قام بإرسال طائرات للمساعدة فى جهود مكافحة الحرائق، كما تم نشر المزيد من السفن من أجل المساعدة فى إجلاء المواطنين.. وناشدت الحكومة اليونانية المجتمع الدولى تقديم المساعدات.

وتعد هذه الحرائق الأسوأ التى تشهدها اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان.