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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:04 م
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رئيس الوزراء العراقى يعلن اعتقال "مندسين" تسيئ لتظاهرات المواطنين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:01 م
رئيس الوزراء العراقى يعلن اعتقال "مندسين" تسيئ لتظاهرات المواطنين مظاهرات فى العراق
أ ش أ
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 كشف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اعتقال "مندسين" فى التظاهرات التى تشهدها البلاد.

وقال العبادى فى رده على سؤال لقناة (السومرية) الليلة، بشأن وجود مندسين فى التظاهرات، بعد كلمته فى المؤتمر الأسبوعى، "ألقينا القبض على أكثر من 100 مندس فى التظاهرات والعدد فى تزايد، أما بخصوص عرضهم على الشاشات فهذا من اختصاص الجهات الأمنية".

وأضاف العبادى أنه "من خلال جمع المعلومات، توصلنا إلى الجهة التى دفعت بهؤلاء المدنسين، ولكن للضرورة الأمنية لم نفصح عنها".

وكان رئيس الوزراء العراقى أعلن مؤخرا وجود عناصر مندسة تريد الإساءة للمتظاهرين والقوات الأمنية.

يشار إلى أن مناطق مختلفة من بعض المحافظات العراقية تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وترديد هتافات تطالب بتحسين الأوضاع التى تعانى من انهيار خدمى شامل، وقد تصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت فى منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرنة النفطى بالبصرة.

 


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