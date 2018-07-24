رئيس البرلمان: الحكومة لا تفكر فى إنشاء حزب ولا يوجد ما يسمى بـ"حزب الحكومة"

كتب محمود حسين

بدأ النائب سيد أبو بريدعة، تعليقه على برنامج الحكومة، قائلا: "إذا أردت أن تسمع فنادى حيا.. فلا حياة لمن تنادى.. الحكومة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، برنامج مميز معدود فى أوراق جميلة ومكلفة لكن التنفيذ نتمنى يكون خير يعنى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المعنية بدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

ثم استكمل النائب "أبو بريدعة" حديثه، بتأكيده على أنه يرفض ما يسمى بـ"حزب الحكومة"، قائلا: "الحكومة عايزة تنشئ حزب، موضوع حزب الحكومة هذا عهد ومضى، والرئيس مش عايز ينشئ أحزاب سياسية له، إحنا كنواب نرفض رفض كامل أن يكون فيه حزب حكومة تانى، كلنا أحزاب متساوون أيا كانت أهدافنا السياسية".

وتابع عضو مجلس النواب حديثه: "نطالب بمشروع ربط التعليم الفنى والصناعى بالمشروعات الصغيرة، وأن تسخر كل الإمكانيات لذلك، وأعلق موافقتى على برنامج الحكومة لحين الرد من رئيس مجلس الوزراء على توصيات النواب، وأدعو زملائى النواب بتعليق موافقتهم لحين الرد".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعلانه حذف كلمة "حزب الحكومة" من المضبطة، قائلا: "تحذف كلمة حزب الحكومة من المضبطة، لأن الحكومة لم تشرع فى إنشاء حزب مطلقا ولم يتحدث أى من الحكومة بدءا من رئيس الوزراء ووزرائه فى فكرة إنشاء حزب أو أحزاب الحكومة، فلا يوجد أساسا ما يسمى بحزب الحكومة، وأرجو أن نراجع قانون الأحزاب مراجعة جيدة، الحكومة لا تفكر فى حزب ولا يوجد ما يسمى بحزب الحكومة، وحتى لما كان هناك الحزب الوطنى كانت تسمى حكومة الحزب وليس حزب الحكومة".