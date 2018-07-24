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رئيس البرلمان: إذا انتهى الإرهاب ستنتهى حالة الطوارئ

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:54 م
رئيس البرلمان: إذا انتهى الإرهاب ستنتهى حالة الطوارئ على عبد العال
نور على
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الطوارئ لا غبار عليها ما دامت الحريات مصونة فى مصر، فى إطار الدستور والقانون، مضيفًا أن ظاهرة الإرهاب السيئة ضد البشر ولو انتهت سأطالب بإنهاء حالة الطوارئ.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه لا أحد يرغب فى الطوارئ إلا إذ فرضت الظروف تطبيقها، متابعًا: "لسه راجع من إيطاليا ووجدت فى وسط المدينة مدرعات الجيش"، لافتًا إلى أن الإرهاب استطاع أن يفرض وضعه فى كثير من الدول بما فيها الآمنة حيث يضرب الإرهاب فى أى مكان".

وتابع: كل المصريين يتحركون بحرية ولم يطبق قانون الطوارئ فى أى مسألة تخرج عن العمل الإرهابى لافتًا إلى أن المواطنين يسهرون 24 ساعة ويتحركون فى سياراتهم فى حرية تامة.

 

 

 

 


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