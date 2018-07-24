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حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 3 قرارات بإزالة تعديات بمدينة إسنا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:02 ص
حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 3 قرارات بإزالة تعديات بمدينة إسنا إزالة تعديات بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالأقصر 3 قرارات إزالة للتعديات عبارة عن أحواش وأسوار بزمام تفتيش نيل الأقصر – ناحية النواصر  بمركز إسنا – محافظة الأقصر بإجمالى مسطح 443 م2 .

وأوضح المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالأقصر، أن حملات إزالة التعديات على زمام النيل مستمرة بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا.


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