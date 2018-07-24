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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 24-7-2018

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:00 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 24-7-2018 باخرة
كتب : مصطفى عبد التواب
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شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء مجموعة متنوعة من الاخبار فى مقدمتها، ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، علاوة على ارتفاع صادرات مصر خلال يونيو بواقع 1.6 مليار دولار..وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..


ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع لـ8.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.103 مليار جنيه.
 
 

الرقابة على الصادرات: 1.6 مليار دولار صادرات مصر خلال يونيو 2018


كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، عن أن الصادرات المصرية غير البترولية لشهر يونيو 2018 بلغت قيمتها 1.69 مليار دولار، حيث بلغت إجمالى الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية 1.34 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية الغذائية 347 مليون دولار.

 

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، انفوجرافاً يوضح مستوى الإنجاز المتحقق فى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، فيما يخص محور الطاقة.

وأوضح الإنفوجراف، تحقيق طفرة ملحوظة تسهم فى تعزيز ضمان أمن الطاقة فى مجال الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تحقيق هدف استراتيجى من أهداف رؤية مصر 2030 تمثل فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء وذلك من خلال إنشاء حوالى 237 مشروع بتكلفة بلغت 370 مليار جنيه لتتضمن تلك المشروعات تركيب 4.6 مليون عداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى استعاضة قدرات إجمالية نتيجة برامج الصيانة بـ 6214 ميجاوات .

اختتمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، فعاليات البرنامج التدريبى "إدارة المخاطر" بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، والذى عقد على مدار أسبوعين بحضور ممثلين عن أكثر من 135 شركة سمسرة عاملة فى السوق.


أكبر شركة تطوير فى أوروبا تؤسس مشروعا مشتركا للطاقة الشمسية فى مصر


قالت شركة لايت سورس بى.بى أكبر مطور للطاقة الشمسية فى أوروبا ومقرها المملكة المتحدة، إنها دخلت فى مشروع مشترك مع مجموعة البناء والهندسة المصرية حسن علام القابضة لتطوير وتشغيل وتمويل مشاريع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق فى مصر.

 
الرقابة على الواردات تصدر 182 ألف شهادة منشأة بالنصف الأول من 2018

قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنها أصدرت 182.695 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2018 وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.

وأضاف بيان للهيئة، انها قامت بالتحقق لعدد 2516 شهادة منشأ للبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق لعدد 1876 شهادة واردة وعدد 640 شهادة صادره خلال النصف الأول من عام 2018.
 
 

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