حبس موظف وعاطل قتلا سائقى توك توك لسرقتهما فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات محافظة المنوفية حبس عاطل وموظف ،4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك وقتل سائقى توك توك والقاء جثتيهما فى المياة عقب سرقتهما.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز تلا يفيد تلقيه بلاغا من إ .إ . ا 53 سنة عامل، بغياب نجله " م " طالب بالإعدادى 16 سنة، أثناء قيادته مركبة " توك توك " ، ومعه هاتف محمول ،وبلاغ أخر من" ن .ا . ا . " 46 سنة مبلط ، بغياب نجله سائق توك توك ، ومعه هاتفه المحمول .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ،وتبين أن وراء إرتكاب هذه الوقائع تشكيل عصابى مكون من " ت .ك " 38 سنة سائق توك توك ، و" م .ص "32 سنة موظف .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمبن، وبمواجهتهما فيما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الوقائع لمرورهما بضائقة مالية حيث قاما باستدراج المجني عليهما في الواقعتين عن طريق طلب توصيلهما إلى مدينة طنطا وقتلهما خنقاً في الطريق وتخلصا من الجثتين بوضعها في أجولة وإلقائهما ببحر الملاح - دائرة مركز طنطا -غربية وقاما بالاستيلاء على مركبتى التوك توك وهاتفى المجنى عليهما .

كما تمكن فريق البحث من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقات التكاتك ، الأول يضم( أ .ع . ع . ا . )26 سنة بدون عمل.، وصديقه م .ع . 20 سنة عطل ومعهما (م .ع . م . غ . ) 26 سنة بدون عامل - سبق اتهامه في القضية رقم 63لسنة 2012م جنايات أ د مركز كفر الشيخ " سلاح نارى "، وأيضا ع .م 22 سنة عامل، والخامس ج .ع 21 سنة عامل ومقيم مركز تلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعا وعثر بحوزة الثاني على فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار وبحوزة الخامس سلاح أبيض مطواة وإعترفوا بارتكابهم لواقعة المحضر رقم 3363 لسنة 2016م جنح قسم الخانكة بلاغ المواطن س . ن .ن ا . " سرقة توك توك "، وواقعة المحضر رقم 3564 لسنة 2018 م جنح مركز تلا بلاغ المواطن . م . م . ع . ومقيم تلا عن سرقة مركبة توك توك ، وهاتف محمول نوكيا، وواقعة المحضر رقم 1641 لسنة 2018 م جنح مركز تلا – بلاغ المواطن أ . س . ع . ا . سرقة توك وبإرشادهم تم ضبط المسروقات جميعها .

والتشكيل الثانى مكون من (أ .ع . م . ف . ) 53 سنة سائق توك توك ، ومعه م .ع . ع. أ – 40 سنة بدون عمل والمقيمان مدينة تلا وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول ،وبمناقشته ،اعترف بتحصله علي التوك توك من الثاني والمحرر بشأنها المحضر رقم 50001 جنح مركز شبرا خيت لسنة 2016م – بلاغ المواطن ط .ع . ا ." سرقة توك توك " ، وجاري ضبط الثاني وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة