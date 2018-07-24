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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:25 م
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حبس شقيقين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش 15 يومًا بالمنيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:08 م
حبس شقيقين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش 15 يومًا بالمنيا حبس - ارشيفية
فريق المحافظات
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قررت نيابة المنيا الكلية اليوم تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام  لنيابات جنوب حبس 2 من المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش الإرهابى 15 يومًا على ذمة  التحقيفات.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شقيقين يعملان بمجال الهندسة بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد واعتناق أفكار تكفيرية لتنظيم داعش الإرهابى.

وأسندت لهما النيابة عدة تهم من بينها الإنتماء لجماعة إرهابية  والتحريض على أعمال العنف وإثارة الشغب وحيازة منشورات تحث على أعمال عنف تنتمى لفكر داعش الإرهابى.


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