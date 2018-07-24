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حبس ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بتزوير تقرير طبى ضد جارهما بكرداسة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:19 م
حبس ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بتزوير تقرير طبى ضد جارهما بكرداسة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة إمبابة وكرداسة حبس ربة منزل وشقيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير تقرير طبى بهدف الانتقام من جارهما لوجود خلافات سابقة بينهما. 

تحقيقات مصطفى خليفة وكيل النيابة، كشفت عن تلقى مركز كرداسة بلاغًا من ربة منزل تدعى "ع.ن.ا" وشقيقها "م.ن"، يتهمان فيه جارهما "أ.ف" بالتعدي عليهما بالضرب وإصابة "م.ن" بنزيف بالمخ، وقدما تقريرًا طبيًا صادرًا من أحد المستشفيات الحكومية، يفيد بذلك. 

وأشارت التحقيقات، إلى أن ضابط الشرطة المسئول عن تحرير المحضر وإرفاق التقرير بالمحضر المحرر لاحظ أن هناك خطاء فى كلمة نزيف بالمخ،  كتبت بإضافة الواو "الموخ"، ما دفعه للشك فى صحة التقرير، وعلى الفور قام بإجراء التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن الأشقاء الأثنين على خلاف مع جارهما، فقررا الانتقام منه فتوجها إلى المستشفى وزورا تقريرا طبيا ضد المجنى عليه، فتم اخطار النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط واحضار المتهمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أنكرا تزويرهما للتقرير، ولكن التحريات جاءت لتؤكد عم صحة روايتهما

وقررت النيابة حبس المتهمين والاستعلام عن   التقرير الطبي الصادر من المستشفى الحكومية، والتأكد من اشتراك موظف معهم فى عملية التزوير، واستدعاء الطبيب الذى جاء اسمه فى التقرير لسؤاله حول الواقعة.

 

 

 

 


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