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جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:22 ص
جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات التنسيق الالكترونى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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فتحت معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء،  معاملها لاستقبال الناجحين فى الثانوية العامة، لبدء أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات فى ثانى أيام المرحلة الثانية للتنسيق.
 
وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل حاسب ألى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"،  بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا.
 
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.
 

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