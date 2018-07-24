تقرير: "العاصمة الإدارية والعين السخنة" يسجلان أعلى نمو بين المشروعات العقارية

كتب أحمد حسن

كشف تقرير اقتصادى عن معدل الطلب على السوق العقارى خلال النصف الأول من العام الجارى 2018، أنه لأول مرة تدخل العاصمة الإدارية الجديدة ضمن قائمة المناطق العقارية الأكثر طلبا.

وأكد التقرير، أن الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية سجل معدلا ، يعد الأعلى نموًا بين المشروعات العقارية الأخرى، وسجلت المرتبة الرابعة فى أكثر المناطق جذبا للباحثين عن عقارات للسكن أو للاستثمار".

وأوضح التقرير سبب تزايد الإقبال على العاصمة الإدارية، وذلك نتيجة لبدء عمليات الحجز في العديد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعلنت الحكومة عن موعد نقل العديد من المؤسسات الرسمية والوزارات إليها، وتتميز بتخطيط حديث وبنية أساسية متطورة، مع وجود تنوع في المشروعات المطروحة ما بين تجارى وإدارى وسكنى وترفيهى، مع أنظمة سداد طويلة الأمد".

وأشار التقرير أن هذه الأسباب نشطت حركة البيع والشراء فى منطقة العين السخنة القريبة، والتى احتلت لأول مرة المكانة الأولى فى الواجهات العقارية الأكثر جذبا خارج القاهرة، بفضل وفرة المشروعات السياحية الجديدة خاصة القريبة من مدينة هضبة الجلالة، بالإضافة الي تنشيط حركة إعادة البيع للمشروعات القائمة بالفعل".

وربط التقرير بين زيادة الطلب على العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة لقربهما من بعض، ومن القاهرة، مع افتتاح طريق القاهرة العين السخنة بعد تجديده، والذى يمر مباشرة أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الطريق الدائرى الإقليمى، وازدواج أغلب طريق الزعفران، بالإضافة الى افتتاح طريق الجلالة الذى يمر بمشروع هضبة الجلالة المتوقع افتتاحه العام القادم، والذى سيمثل بدوره إضافة كبيرة للواجهات السياحية المصرية.