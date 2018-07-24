تفاصيل خطف مسن لطفلة من والدتها للاستيلاء على قرطها الذهبى بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

جريمة خطف جديدة تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، دارت أحداثها بمنطقة الوراق، حيث استغل عامل انشغال ربة منزل بشراء بعض احتياجاتها من محل تجارى، واستدرج ابنتها، ثم اصطحبها داخل توك توك وتوجه بها إلى منطقة أخرى بالوراق، حيث استولى على قرطها الذهبى وتركها بالشارع، حتى عثر عليها أحد المواطنين وسلمها لقسم الشرطة.

وساهمت كاميرات المراقبة فى الكشف عن هوية المتهم، حيث نشر أحد الأشخاص صورة الخاطف عبر موقع فيس بوك وطلب من متابعيه البحث عنه، حتى تعرف عليه صاحب مؤسسة تجارية وتمكن من ضبطه والتحفظ عليه حتى سلمه إلى رجال المباحث.

أحداث الجريمة بدأت عندما اصطحبت ربة منزل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وتوجهت بها لشراء بعض المستلزمات من محل تجارى بشارع عبد القادر الخولى بالوراق، وأثناء انشغال الأم بشراء احتياجاتها، استغل الوضع "عامل" فى العقد السادس من العمر، حيث استدرج الطفلة بحجة إرشاده عن أحد المحلات، ثم أجبرها على ركوب توك توك، واصطحبها لمنطقة كفر السليمانية بالوراق.

واستكمل المتهم جريمته باصطحاب الطفلة لمنطقة خالية من المارة، ثم استولى على قرطها الذهبى وتركها بالشارع وسط حالة من البكاء، حتى عثر عليها أحد المواطنين، واكتشف أنها تعرضت للخطف، فتوجه بها إلى قسم شرطة الوراق وسلمها لرجال المباحث.

وخلال إجراء ضباط قسم شرطة الوراق التحريات لكشف غموض الواقعة، وصل أفراد أسرة الطفلة إلى ديوان القسم لتحرير محضر بتغيبها، حيث عثروا عليها وتسلموها، إلا أنهم بدأوا رحلة البحث عن المتهم باختطافها، حيث اكتشفوا من خلاف فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، فى الشارع الذى شهد واقعة الخطف، عن استدراج أحد الأشخاص للطفلة واصطحابها بواسطة توك توك ومغادرة الشارع.

ونشر أفراد أسرة الطفلة صورة المتهم التى تم الحصول عليها من خلال إحدى كاميرات المراقبة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وطالبوا بالبحث عن المتهم والإدلاء بأى معلومات لكشف هويته، حتى تعرف عليه صاحب مؤسسة تجارية وتمكن من ضبطه وتسليمه لرجال مباحث الوراق.

ومن جانبه قال "محمد مصطفى" صاحب المؤسسة التجارية الذى تمكن من ضبط المتهم لــ"اليوم السابع"، أنه شاهد صورة المتهم منشورة عبر موقع فيسبوك، واكتشف أن الخاطف كان يعمل بمقهى مجاور لمحل عمله، فنجح فى التوصل لمسكنه وتحفظ عليه، حيث واجهه بالاتهام المنسوب إليه بخطف الطفلة، فاعترف المتهم أنه خطفها للاستيلاء على القرط الذهبى الخاص بها، وتركها بمنطقة كفر السليمانية.

وأضاف صاحب المؤسسة التجارية أنه أبلغ قسم شرطة الوراق بضبط المتهم، حيث وصلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، وأرشد عن صاحب محل المجوهرات الذى باع له القرط الذهبى المسروق، كما استعان بالعاملين معه، وتوجهوا إلى منطقة كفر السليمانية للبحث عن الطفلة، حتى أخبره الأهالى أنه تم تسليم الطفلة لقسم الوراق.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم عقب القبض عليه اعترف أمام الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أنه ارتكب تلك الواقعة لمروره بضائقة مالية، وعجزه عن سداد ديون مستحقة عليه.

وأضاف المتهم أن تلك الجريمة هى الأولى له، حيث أنه لم يسبق له السرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.