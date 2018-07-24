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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:24 ص
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تعليم القليوبية:الانتهاء من توصيل الإنترنت لمدارس الثانوية العامة أول أغسطس

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:00 ص
تعليم القليوبية:الانتهاء من توصيل الإنترنت لمدارس الثانوية العامة أول أغسطس طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن قرار اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بشأن النزول بدرجات تنسيق القبول بالثانوية العامة جاء بعد التأكد من وجود أماكن شاغرة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، حتى يستطيع كل طالب أخذ فرصة كافية من التعليم الثانوى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب القبول للطلاب حتى بداية العام الدراسي المقبل.

وأضاف "عجلان" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن ما يشغل بال تعليم القليوبية حاليا هو الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من توصيل شبكات الإنترنت إلى المدارس الثانوية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع القليوبية ومسئولى الجهاز التنفيذي بالمحافظة ممثلا في رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع "عجلان"، أنه تم العمل بالفعل في اعمال الحفر لتوصيل خدمات الإنترنت الأسبوع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من اعمال التوصيل  في موعد أقصاه أول أغسطس المقبل، استعدادا للعام الدراسى القادم.


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