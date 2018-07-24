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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:30 م
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"تعزيز الارتباط الوظيفى بالهيئات الحكومية" رسالة ماجستير بـ"تجارة المنوفية"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:04 م
"تعزيز الارتباط الوظيفى بالهيئات الحكومية" رسالة ماجستير بـ"تجارة المنوفية" الباحث إبراهيم السيد إبراهيم
المنوفية - محمود شاكر
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حصل الباحث إبراهيم السيد إبراهيم على درجة الماجستير فى العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال فى دراسة بعنوان"دور أخلاقيات العمل فى تعزيز الارتباط الوظيفى.. دراسة تطبيقية على الهيئة القومية للبريد"، وأكدت دراسته على ضرورة تعزيز الأخلاقيات فى نجاح المؤسسات الحكومية وتحسين صورة العمل الوظيفى بين الفريق الواحد وبينهم وبين قائد الفريق من المديرين مما يعود على المؤسسة بالنجاح فى تحقيق أهدافها وما تأمل إليه. 

كما دعا الباحث الحالات التى تم عليها تطبيق فعاليات الدراسة بضرورة مراعاة العلاقات الإنسانية بين أعضاء الفريق الواحد لدورها المهم فى بناء شخصياتهم النفسية والاجتماعية والعملية ورفع روحهم المعنوية تجاه حساسيات العمل وما يتحملونه من اجتهادات.

تكونت لجنة الإشراف والحكم من الدكتور شوقى الصباغ أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال وعميد الكلية مشرفــًــًا وعضوًا وناقشها الدكتور أحمد أحمد اللحلح أستاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية السابق رئيســًا والدكتور صلاح الدين إسماعيل صلاح الدين أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال عضوًا.

 

 


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