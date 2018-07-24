تعرف على خطة وأعمال الكهرباء بمدينة البياضية بتكلفة تفوق الـ 15 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017/2018 فى نطاق مركز البياضية شمال الأقصر، تشمل إنشاء 2 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م. جنوب الأقصر 220/66/11 ك.ف حتى لوحة توزيع البياضية، وذلك لتدعيم اللوحة القائمة لمواجهة الطلب على الطاقة وزيادة الأحمال المستمرة ولتحسين الأداء وذلك بإجمالى تكلفة 11.2 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، أنه تم رفع قدرة عدد 11 محول قائم وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة إجمالية 3.3 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسين الأداء للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات، واستقرار التغذية الكهربية.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3.3 كم كابلات جهد متوسط بتكلفة اجمالية 2.7 مليون جنيه، وإحلال الموصلات الألومنيوم العارية لشبكة الجهد المنخفض وذلك بتركيب موصلات ألومنيوم معزولة باجمالى 32 كم، كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى تكلفة 1.1 مليون جنيه تقريباً، وساعد ذلك على تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض.