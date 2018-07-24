تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

السيسي يفتتح محطة الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

http://www.youm7.com/3884863

الرئيس عبد الفتاح السيسى

صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى

http://www.youm7.com/3885167

محاولات إطفاء حريق النقابة

الصحة: لا إصابات فى حريق نقابة التجاريين والدفع بـ 4 سيارات إسعاف



http://www.youm7.com/3885100

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلى الوزارات لبحث استعدادات منتدى المصريين بالخارج



http://www.youm7.com/3885039

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تعطل سيارة نقل على مزلقان بالمرازيق



http://www.youm7.com/3884409

حركة قطارات الصعيد

الصحة: تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم انتظار الجراحات العاجلة



http://www.youm7.com/3884168

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم



http://www.youm7.com/3882707

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تقرير: "العاصمة الإدارية والعين السخنة" يسجلان أعلى نمو بين المشروعات العقارية



http://www.youm7.com/3883720

العاصمة الادارية

تزامنا مع فتح الباب لهم..



تعرف على إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق فى 12 معلومة

http://www.youm7.com/3884205

التنسيق الالكترونى

الرى: إزالة 37 ألف و603 مخالفة على نهر النيل منذ يناير 2015



http://www.youm7.com/3884187

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

وزارة الصحة: إصابة شخص فى حريق محلات الملابس بالموسكى



http://www.youm7.com/3884419

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

اليوم.. 6 مرشحين يتنافسون بانتخابات المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام



http://www.youm7.com/3883597

انتخابات

"الزراعة": حزمة إرشادية لحدائق التفاح حول طرق رش المبيدات ومكافحة الحشائش



http://www.youm7.com/3883993

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

وزارة الرى تنهى المرحلة الأولى بمشروع حماية منطقة كاسيسى الأوغندية من الفيضانات



http://www.youm7.com/3884271

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بحل جمعية استهلاكية فى بلبيس



http://www.youm7.com/3884549

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

القوى العاملة: 3 شهور مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة للإمارات



http://www.youm7.com/3884553

محمد سعفان وزير القوى العاملة

السبت.. نقابة الأطباء تعقد مؤتمراً لمساندة قضية بدل العدوى



http://www.youm7.com/3884558

نقابة الأطباء





بعد افتتاح الرئيس لها.. تعرف على المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء



http://www.youm7.com/3884937

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وزير الرى: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه



http://www.youm7.com/3884967

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

الريف المصرى الجديد تبحث طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع



http://www.youm7.com/3884939

عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى

البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان سيريلانكا بالكاتدرائية اليوم



http://www.youm7.com/3884961

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الخميس.. الزراعة تستضيف مؤتمر عموم إفريقيا للثروة الحيوانية



http://www.youm7.com/3884870

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة





‎وزارة البيئة تطلق مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام



http://www.youm7.com/3884781

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

فيديو.. كواليس أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى الجمعة المقبل



http://www.youm7.com/3884737

خسوف القمر

الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة



http://www.youm7.com/3884881

الرئيس عبد الفتاح السيسى

المرشدين السياحيين: تأجيل الانتخابات حال عدم اكتمال النصاب حتى 31 يوليو

http://www.youm7.com/3885134





أمير العتمة وكيل نقابة المرشدين السياحيين