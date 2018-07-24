تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
السيسي يفتتح محطة الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس عبد الفتاح السيسى
صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى
http://www.youm7.com/3885167
محاولات إطفاء حريق النقابة
الصحة: لا إصابات فى حريق نقابة التجاريين والدفع بـ 4 سيارات إسعاف
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلى الوزارات لبحث استعدادات منتدى المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تعطل سيارة نقل على مزلقان بالمرازيق
حركة قطارات الصعيد
الصحة: تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم انتظار الجراحات العاجلة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
تقرير: "العاصمة الإدارية والعين السخنة" يسجلان أعلى نمو بين المشروعات العقارية
العاصمة الادارية
تزامنا مع فتح الباب لهم..
تعرف على إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق فى 12 معلومة
التنسيق الالكترونى
الرى: إزالة 37 ألف و603 مخالفة على نهر النيل منذ يناير 2015
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
وزارة الصحة: إصابة شخص فى حريق محلات الملابس بالموسكى
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
اليوم.. 6 مرشحين يتنافسون بانتخابات المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام
انتخابات
"الزراعة": حزمة إرشادية لحدائق التفاح حول طرق رش المبيدات ومكافحة الحشائش
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
وزارة الرى تنهى المرحلة الأولى بمشروع حماية منطقة كاسيسى الأوغندية من الفيضانات
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بحل جمعية استهلاكية فى بلبيس
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
القوى العاملة: 3 شهور مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة للإمارات
محمد سعفان وزير القوى العاملة
السبت.. نقابة الأطباء تعقد مؤتمراً لمساندة قضية بدل العدوى
نقابة الأطباء
بعد افتتاح الرئيس لها.. تعرف على المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وزير الرى: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
الريف المصرى الجديد تبحث طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع
البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان سيريلانكا بالكاتدرائية اليوم
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
الخميس.. الزراعة تستضيف مؤتمر عموم إفريقيا للثروة الحيوانية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
وزارة البيئة تطلق مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
فيديو.. كواليس أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى الجمعة المقبل
خسوف القمر
الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس عبد الفتاح السيسى
المرشدين السياحيين: تأجيل الانتخابات حال عدم اكتمال النصاب حتى 31 يوليو
http://www.youm7.com/3885134
أمير العتمة وكيل نقابة المرشدين السياحيين
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