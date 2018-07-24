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تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:02 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع" مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

السيسي يفتتح محطة الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

http://www.youm7.com/3884863

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى

http://www.youm7.com/3885167

 

محاولات إطفاء حريق النقابة 

 

الصحة: لا إصابات فى حريق نقابة التجاريين والدفع بـ 4 سيارات إسعاف
 

http://www.youm7.com/3885100

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلى الوزارات لبحث استعدادات منتدى المصريين بالخارج
 

http://www.youm7.com/3885039

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 

 

توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تعطل سيارة نقل على مزلقان بالمرازيق
 

http://www.youm7.com/3884409

حركة قطارات الصعيد

 

الصحة: تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم انتظار الجراحات العاجلة
 

http://www.youm7.com/3884168

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

 

تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم
 

http://www.youm7.com/3882707

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

تقرير: "العاصمة الإدارية والعين السخنة" يسجلان أعلى نمو بين المشروعات العقارية
 

http://www.youm7.com/3883720

العاصمة الادارية 

 

تزامنا مع فتح الباب لهم..

تعرف على إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق فى 12 معلومة

http://www.youm7.com/3884205

التنسيق الالكترونى 

 

الرى: إزالة 37 ألف و603 مخالفة على نهر النيل منذ يناير 2015
 

http://www.youm7.com/3884187

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

 

وزارة الصحة: إصابة شخص فى حريق محلات الملابس بالموسكى
 

http://www.youm7.com/3884419

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

اليوم.. 6 مرشحين يتنافسون بانتخابات المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام
 

http://www.youm7.com/3883597

 

 

انتخابات

 

"الزراعة": حزمة إرشادية لحدائق التفاح حول طرق رش المبيدات ومكافحة الحشائش
 

http://www.youm7.com/3883993

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

 

وزارة الرى تنهى المرحلة الأولى بمشروع حماية منطقة كاسيسى الأوغندية من الفيضانات
 

http://www.youm7.com/3884271

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بحل جمعية استهلاكية فى بلبيس
 

http://www.youm7.com/3884549

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

القوى العاملة: 3 شهور مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة للإمارات
 

http://www.youm7.com/3884553

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

السبت.. نقابة الأطباء تعقد مؤتمراً لمساندة قضية بدل العدوى
 

http://www.youm7.com/3884558

نقابة الأطباء


 

بعد افتتاح الرئيس لها.. تعرف على المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء
 

http://www.youm7.com/3884937

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

وزير الرى: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه
 

http://www.youm7.com/3884967

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى 

 

الريف المصرى الجديد تبحث طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع
 

http://www.youm7.com/3884939

 

عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى
 

البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان سيريلانكا بالكاتدرائية اليوم
 

http://www.youm7.com/3884961

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية 

 

الخميس.. الزراعة تستضيف مؤتمر عموم إفريقيا للثروة الحيوانية
 

http://www.youm7.com/3884870

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة 


 

‎وزارة البيئة تطلق مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام
 

http://www.youm7.com/3884781

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

 

فيديو.. كواليس أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى الجمعة المقبل
 

http://www.youm7.com/3884737

خسوف القمر 

 

الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة
 

http://www.youm7.com/3884881

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 

المرشدين السياحيين: تأجيل الانتخابات حال عدم اكتمال النصاب حتى 31 يوليو

 

http://www.youm7.com/3885134


أمير العتمة وكيل نقابة المرشدين السياحيين

 

 

 

 

 


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نقابة الأطباء

محمد سعفان

التموين

الصحة

الرى

القوى العاملة

الزراعة

العاصمة الادارية

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