تسريح نصف العاملين فى صحيفة "نيويورك دايلى نيوز" الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قامت صحيفة "نيويورك دايلى نيوز"، واحدة من ثلاث صحف يومية تصدر فى نيويورك، بتسريح نصف العاملين بغرفة الأخبار فيها بمن فيهم جيم ريتش، رئيس التحرير.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس"، إن الصحيفة تم بيعها إلى شركة ترونك العام الماضى مقابل دولار واحد فقط، بسبب ما تعانى منه من ديون كبيرة.

وفى رسالة عبر البريد الإلكترونى تم إرسالها للعاملين اليوم الاثنين، قالت ترونك، إن الفريق الباقى فى "دايلى نيوز" سيركز على الأخبار العاجلة المتعلقة بالجريمة والعدالة المدنية والمسئولية الاجتماعية.

وقالت "أسوشيتدبرس"، إن الصحيفة كانت عاملا رئيسيا فى المدينة على مدار القرن الماضى، وفازت بـ11 جائز بولتزر فى الصحافة منها واحدة العام الماضى .

وكانت هناك تقارير مسبقة تتحدث عن التسريح، تم تأكيدها بتغريدة من ريتش قال فيها " لو كنت تكره الديمقراطية وتعتقد أن الحكومات المحلية يجب أن تعمل دون ضوابط وفى الظلام، فإن اليوم سيكون جيد لك". وحث حاكم نيويورك شركة ترونك على إعادة النظر فى التسريح، وقال إنه تم دون إخبار الولاية أن طلب المساعدة.