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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:01 م
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ترامب عن الأوروبيين: "يبدون مهذبين لكنهم قساة"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:02 م
ترامب عن الأوروبيين: "يبدون مهذبين لكنهم قساة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبى استفاد إلى حد بعيد من الوضع ما قبل ذلك.

وقال ترامب فى كنساس بميزورى عشية لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى البيت الأبيض "ما يفعله بنا الاتحاد الأوروبى لا يصدق (...) يبدون مهذبين لكنهم قساة".

وأضاف "يأتون جميعا للقائى فى البيت الأبيض"، مبديا عزمه على إظهار موقف متشدد.

وفى وقت سابق، دافع فى سلسلة تغريدات عن نهجه مؤكدا أن "الرسوم الجمركية هى الأفضل، إما أن يتفاوض بلد عامَل الولايات المتحدة فى شكل غير عادل (...) حول اتفاق عادل، وإما أن يتعرض لرسوم جمركية المعادلة بهذه البساطة".

وأضاف "كل شيء سيتم على ما يرام".

واذ سخر من "الدول التى عاملتنا بظلم فى موضوع التجارة طوال اعوام" و"تأتى كلها الى واشنطن للتفاوض"، تابع "افضل ان تأتى متأخرا من الا تأتى ابدا".

ويهدد البيت الابيض بفرض رسوم جمركية على الواردات الاوروبية من السيارات، ما سيؤدى الى رد من بروكسل فى حال تنفيذ التهديد.

وللدفاع عن صناعة السيارات الالمانية، ابدت المستشارة انغيلا ميركل استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول خفض شامل للرسوم الجمركية فى هذا القطاع.

ويشن ترامب منذ اشهر هجوما على ابرز المنافسين التجاريين للولايات المتحدة، بدءا ببكين والاتحاد الاوروبي.


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