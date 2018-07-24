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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:28 م
خالد صلاح
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تحرير 1775 مخالفة مرورية فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:28 م
تحرير 1775 مخالفة مرورية فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم حملة أمنية - ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1775 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 605 أحكام فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة .

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 8 قضايا متنوعة فى مجال قضايا الآداب، وقضيتين اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وفحص 13 مسجل خطر تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 153 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و157 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وتنفيذ 408 قرارات وحالة إزالات وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 


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