تحرير 14 محضر مخالفة بإحدى قرى المنيا

فريق المحافظات

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية حررت 14 محضر مخالفة بقرية صفط الخمار مابين بناء على الأراضى بدون ترخيص وتعدى بالمخالفة للقانون 119 وإيقاف أعمال بناء، كما أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعدى منهم حالتين تعدى على الاراضى الزراعية وحالتين تعدى في المهد على أملاك الدولة بمساحة 320م بقرية منشية الذهب.

وأضاف رئيس المركز، أنه في قطاع الكهرباء، أجرت الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بنواحي نجع رحومة والفواخر وتركيب لمبات على الطريق العمومي، وذلك في إطار إنارة الطرق والحد من وقوع الحوادث والتيسير على المارة من المواطنين.