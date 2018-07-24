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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
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تحرير 14 محضر مخالفة بإحدى قرى المنيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:43 ص
تحرير 14 محضر مخالفة بإحدى قرى المنيا حملة إزالة -أرشيفية
فريق المحافظات
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قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية حررت 14 محضر مخالفة بقرية صفط الخمار مابين بناء على الأراضى بدون ترخيص وتعدى بالمخالفة للقانون 119  وإيقاف أعمال بناء، كما أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعدى منهم حالتين تعدى على الاراضى الزراعية وحالتين تعدى في المهد على أملاك الدولة بمساحة 320م بقرية منشية الذهب.

وأضاف رئيس المركز، أنه في قطاع الكهرباء، أجرت الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بنواحي نجع رحومة والفواخر وتركيب لمبات على الطريق العمومي، وذلك في إطار إنارة الطرق والحد من وقوع الحوادث والتيسير على المارة  من المواطنين.

 

 


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