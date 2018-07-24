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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:32 م
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تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:05 م
تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1382 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1382 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و261 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 17200 جنيه، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 3 دراجات، وضبط 146 قضية، تنوعت ما بين 60 إزالة فورية، و18 محضر إشغال طرق، و4 محاضر لفرش شاى، و23 محضر وصلات كهربائية، و28 محضر لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 12 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 52 رخصة وتحصيل 2500 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كل المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الانضباط وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

 

 

 

 


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