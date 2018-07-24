تحرير 12 مخالفة تموينية وضبط 649 بطاقة ذكية بحوزة أصحاب المخابز بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التى تتعامل بهذه البطاقات، كالبدالين أو أصحاب المخابز لصرف السلع التموينية للمواطنين، على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها، طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مشيراً إلى اتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات والقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة محدودى الدخل وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمطاحن والبدالين التموينيين بقرى مركز أسيوط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية لبعض المخابز البلدية والمطاعم، حيث تم ضبط عدد 649 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها لدى أحد أصحاب المخابز، ليقوم بصرفها على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك بطريقة وهمية لصرف الخبز بغرض التصرف فى أرصدة الدقيق المنصرفة للمخبز، وتم تحرير محضر بالمخالفة وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن الحملات الرقابية تستهدف ضبط الأسعار وحماية المواطنين من المتلاعبين فى الدعم وكل من تسول له نفسه الاتجار بالسلع التموينية المدعمة وبصحة المواطنين وحقوقهم، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من البدالين وأصحاب المخابز الذين يجمعون البطاقات التموينية بغرض استخدامها فى صرف الخبز أو السلع التموينية بغرض التربح المادى غير المشروع، لافتا إلى تخصيص خط هيئة الرقابة الادارية "15333 " ورقم الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" بمجلس الوزراء، بالإضافة الى رقم "2325369 / 088" بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما أكد محافظ أسيوط، على الدور الهام الذى تلعبه مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط للحد من الفقر من خلال خطط موضوعة لاستهداف المواطنين الفقراء من خلال مساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير بقروض دوارة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع العناء عن كاهل المواطن الفقير .

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إن مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط نظمت الاجتماع الشهرى لمشروع الحد من الفقر الذى تنفذه الوزارة تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، وذلك بمقر المكتب الإقليمى للمشروع بحضور 18 جمعية أهلية لمتابعة تنفيذ المشروع ومناقشة الإنجازات وعرض المشكلات ووضع حلول لها.

وأوضحت، أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة بالمحافظة ويخدم المشروع 8 مراكز وهى أسيوط وأبوتيج وصدفا وديروط والساحل والفتح والبدارى وأبنوب، مضيفة أن إجمالى عدد المستفيدين من المشروع 71459 مستفيدا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال قروض دوارة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الذكور 35828 مستفيدا ومن الإناث 35631 مستفيدة فى عدة مجالات خدمية وصناعية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية مثل توصيل مياه الشرب النقية لعدد 767 منزلا من الأسر الأكثر احتياجات وتوصيل عدادات كهرباء لعدد 3340 منزلا.

كما شدد محافظ أسيوط ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التى قد تصيب الحيوانات والدواجن وتؤثر على تنمية الثروة الداجنة والحيوانية ومنع انتشار أى عدوى بينها مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بالتربية الداجنة والحيوانية السليمة والتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج عن طريق ندوات إرشادية وتوعية للأطباء البيطريين يتم تنظيمها بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه تم تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل" ضد أمراض "الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك وجدرى الأغنام والماشية و B.C.G وحمى الثلاث أيام" بقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة خلال شهر يونيو الماضى، مشيراً إلى جاهزية التعامل مع الحيوانات المريضة بعلاجها الفورى للتأكد من سلبية أو ايجابية الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية مع تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المحيطة بها

وأضاف بخيت أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً للحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية، لافتاً إلى تحصين 485 ألفا و265 طائر بلقاح انفلونزا الطيور بالمجانH5N1 و10 آلاف طائر بلقاح نيوكاسل هتشترB1، و90 أرنب بلقاح التسمم الدموى "الأرنبى الفيروسي"، و11 ألف طائر بلقاح النيوكاسل لاسوتا، و50 أرنب بلقاح التسمم الدموى "الفورمالينى الأرنبي"، منوهاً عن توفير كميات اللقاح اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بناء على تعليمات محافظ أسيوط الذى شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط إلى سحب عينات من الحيوانات لقياس المستوى المناعى ضد الأمراض والتأكد من فاعلية التحصين وبالنسبة للثروة الداجنة تقوم المديرية بسحب عينات دورية من مزارع الدواجن وفحصها فى المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى للتأكد من خلو هذه الدواجن من الأمراض، مضيفاً أنه يتم تنظيم 214 ندوة إرشاد وتوعية بمراكز المحافظة بواقع " 33 ندوة بمركز ديروط، 24 ندوة بمركز القوصية، 18 ندوة بمنفلوط، 43 ندوة بمركز أسيوط، 15 ندوة بأبوتيج، 6 ندوات بصدفا، 15 ندوة بأبنوب، 18 ندوة بالفتح، 12 ندوة بالبدارى، 15 ندوة بساحل سليم، 15 ندوة بمركز الغنايم".