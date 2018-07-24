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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:51 م
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تجديد حبس ربة منزل عذبت أبناء زوجها المتوفى بالصف 15 يوما

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:41 م
تجديد حبس ربة منزل عذبت أبناء زوجها المتوفى بالصف 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتعذيب أبناء زوجها بعد وفاتها.
 
 
كشفت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، وجود آثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وآثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.
 
 
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.
 
 
 
كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.

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