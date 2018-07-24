بولندى.. أول متزلج من قمة أخطر جبل فى العالم

لندن (أ ش أ)

أصبح المغامر البولندى، أندريه بارجيل، أول متزلج من قمة أخطر جبل فى العالم، بعد أن هبط متزلجًا من ارتفاع 28 ألف قدم من قمة جبل (كى تو) الشهير فى باكستان بعد ما قطع رحلة صعود شاقة.

واستخدم أخوه باتريك لتصويره طائرة بدون طيار من طراز "مافيك برو" وهى الأولى فى العالم القادرة على التصوير من ارتفاع 8000 متر، حسبما ذكرت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية.

ويمتلك المغامر البولندى بارجيل، 30 عاما، تاريخا طويلا من الإقدام على صعود المرتفعات والهبوط منها؛ ففى عام 2015، فاز بارجيل بوسام الصليب الذهبى البولندى.

ورغم أنه ثانى أعلى جبال العالم بعد إيفرست، إلا أن جبل (كى تو) هو الأصعب على المتسلقين عالميا بسبب وعورة مسالكه.