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بلومبرج: واشنطن توقف تسليم تركيا طائرات إف F المقاتلة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:16 ص
بلومبرج: واشنطن توقف تسليم تركيا طائرات إف F المقاتلة طائرة إف 35
كتبت ــ ريم عبد الحميد
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قال مساعدون بمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، إنه سيتم وقف مؤقت لتسليم تركيا طائرات F 35 من إنتاج شركة لكوهيد مارتن بموجب إجراء متعلق بالسياسة الدفاعية تم التوصل إليه أمس، الاثنين.

 

 وأوضحت وكالة بلومبرج، أنه سيتم تعليم تسليم تركيا الطائرات المقاتلة حتى يقدم البنتاجون تقييما فى غضون 90 يوما من تشريع الإجراء المتعلق بالعلاقات الأمريكية والتركية، وتأثير سعى تركيا للحصول على صواريخ إس 400 الروسية المتطورة وتداعياته على القاعدة الصناعية الأمريكية لو تم إسقاط تركيا من برنامج إف 35 الدولى.

 

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الخطوة التى تعكس توترا فى العلاقات الأمريكية التركية تعد جزء من مشروع قانون فى سياسة الدفاع بقيمة 717 مليار دولار للعام المالى 2019، والذى صاغه مفاوضو الكونجرس وينتظر الموافقة النهائية فى مجلسى الشيوخ والنواب.

 

 ورغم تأييده لمخاوف الكونجرس من المسار السلطوى الذى تنجرف إليه ترميا وتأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلا أن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، قال إن وقف إرسال الـ F 35  سيؤدى إلى تعطيل سلسلة إمدادات دولية قد تؤدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تسليم الطائرات المقاتلة.

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد أقر الشهر الماضى مشروع قانون للإنفاق يتضمن بندا يحول دون تسليم تركيا المقاتلات إف-35 ، ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة إس 400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

 

وتأزمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن فى الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأمريكية فى سوريا وعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين فى البلدين، ومشروع القانون هو أحدث مسعى يقوم به أعضاء فى الكونجرس للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى حتى تتراجع عن خطتها لشراء النظام الروسى.


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