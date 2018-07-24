بلطجة نواب أردوغان.. العدالة والتنمية يمنع المعارضة من الحديث بالبرلمان (صور)

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

واصل حزب العدالة والتنمية التابع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، سطوته على البرلمان التركى ومنع المعارضة من إبداء الأراء السياسية حول القضايا الهامة للمواطن التركى، فى ظل الأزمات الإقتصادية التى تعانى منها أنقرة.

وقام نواب الحزب بمنع النائب عن حزب الديمقراطيين الديمقراطيين الصحفى أحمد سيك من إلقاء خطاب أمام البرلمان.

وكان الصحفى أحمد سيك حكم عليه فى أبريل بالحبس لـ 7 سنوات ونصف سنة مع آخرين عاملين فى صحيفة جمهورييت، وأطلق سراحه بانتظار صدور حكم الاستئناف.



مشاجرة داخل البرلمان التركى



جانب من المشاجرة



جانب من مشاجرة البرلمان التركى



كلمة نائب الحزب الديمقراطى



جانب من المشاجرة داخل البرلمان



جانب من من كلمة نائب المعارضة



أعضاء العدالة والتنمية



بلطجة نواب أردوغان



جانب من بلطجة نواب أردوغان



جانب من مشاجرات نواب أردوغان



مشاجرات نواب أردوغان مع نائب المعارضة



جانب من بلطجة نواب أردوغان