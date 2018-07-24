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وسط توقعات بحدوث عمليات إرهابية..

بلجيكا تحذر رعاياها من التوجه إلى المناطق الحدودية بين تونس والجزائر وليبيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:39 م
بلجيكا تحذر رعاياها من التوجه إلى المناطق الحدودية بين تونس والجزائر وليبيا الشرطة البلجيكية
كتب أحمد علوى
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وجهت الحكومة البلجيكية تحذيرات إلى رعاياها من زيارة المناطق الحدودية بين تونس والجزائر وليبيا، وذلك فى وسط وجود توقعات بحدوث عمليات إرهابية وأحداث غير أمنة على حياة المواطنين فى تلك المنطقة، حسبما قالت وكالة الأنباء البلجيكية بلجا.

 

وأشارت الخارجية البلجيكية فى بيان لها، إلى أنها قد وجهت تحذيرات بشأن خطورة السفر إلى تونس فى الفترة الحالية، وذلك بعدم تم تمديد إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية التونسية حتى يوم 12 أكتوبر المقبل.

 

وعلقت الخارجية البلجيكية على ذلك قائلة:"يفضل فى الوقت الحالى عدم سفر المواطنين إلى تونس، ولو كان فى حالة الضرورة فإنه يمكن سفر الرعايا البلجيكيين إلى هناك باستثناء المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر".

 

ونشر عبر موقع الخارجية الرسمى وثيقة توضع المناطق المحظور زيارتها، والتى كان من بينها المناطق الحدودية بين تونس وليبيا كذلك، وهى: "جنوب محور رجيم معتوق وبئر عون وبرج بورغيبة وبن قردان، التى تتواجد بها منطقة عسكرية أقامتها السلطات التونسية".

 

وكذلك حذرت بلجيكا من زيارة مناطق غرب محور جندوبة والكاف والقصرين وفريانا وتمغزة، والمناطق الجبلية فى محافظتى القصرين والكاف.

 

وتأتى كل هذه التحذيرات من قبل الحكومة البلجيكية، بسبب وجود تهديدات من منظمات وجماعات إرهابية بتنفيذ بعض العمليات فى هذه المناطق.


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