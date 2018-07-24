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بدء فعاليات افتتاح مشروعات الكهرباء بتلاوة آيات من القرآن الكريم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:14 ص
بدء فعاليات افتتاح مشروعات الكهرباء بتلاوة آيات من القرآن الكريم الشيخ خالد الجارحى
كتب محسن البديوى - ريهام عبد الله
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بدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ خالد الجارحى، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وهشام عرفات وزير النقل، وغادة والى وزيرة التضامن.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن من ضمن هذه المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات اَى حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم".

 

 


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