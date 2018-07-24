انتحار إحدى مؤسسات "فيمين النسوية".. تاركة رسالة للعالم "انتم مزيفون"

كتب : أحمد علوى

أكدت العديد من وسائل الإعلام خبر وفاة، أوكسانا شاتشكو، إحدى مؤسسات حركة "FEMEN" (فيمين) الشهيرة، عن طريق الانتحار.

ووفقا لموقع ميراج نيوز الأمريكى ، فقد انتحرت شاتشكو فى شقتها بباريس، أمس الإثنين 23 يوليو الجارى، بعد أن تركت رسالة وجهتها للجميع بشكل عام كتبت فيها "أنتم متصنعون ومزيفون".

وفيما لم يعرف سبب انتحارها بعد، أكد بعض المقربين من شاتشكو أن حياتها كانت صاخبة فى السنتين الأخيرتين ومليئة بالنشاطات، لكنها وبالرغم من ذلك حاولت الانتحار مرتين.

يذكر أن فيمين هى حركة نسوية تأسست فى باريس عام 2008، وتعتبر نفسها حركة احتجاجية راديكالية، وتقوم بتنظيم احتجاجات نسائية عارية اعتراضا على أحداث أو شخصيات دولية، وتحارب، وفقا للموقع الرسمى للجماعة، التمييز الجنسى، والنظم الأبوية حول العالم.