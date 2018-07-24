اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية الشوبك بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباح، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن قطاع القوافل بالمديرية ينظم اليوم الثلاثاء، قافلة طبية لقرية الشوبك بمركز شبين القناطر، والتى من المقرر أن تستمر على مدار يومين متتاليين، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار تأكيد حرص المديرية والوزارة على حق كل مواطن فى الحصول على خدمات علاجية لائقة.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه اجتمع بالدكتور حسام عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، ذلك لوضع خطة تطوير القطاع الصحى بالمحافظة، وإنهاء قوائم الانتظار لمرضى جراحة القلب والمفاصل وزرع القوقعة، وزرع القرنية وجميع العمليات الجراحية الأخرى.