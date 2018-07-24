اليوم السابع.. السيسي لـ المصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطات الكهرباء الثلاث العملاقة الأحدث فى العالم.





واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



الرئيس السيسى يفتتح محطات الكهرباء الثلاث العملاقة الأحدث فى العالم ويؤكد لـ "المصريين": اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر.. الدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة وما تحقق فى عالم الكهرباء والطاقة خيال.. ومشروعاتنا تكفى 15 عامًا مقبلة.. شركة سيمنز قامت بعمل غير مسبوق عالميا ولم تأخذ عائدا كبيرا.. ووزير الكهرباء "إنسان عظيم ومحترم وفاهم شغله وعارف مساره"



خالد صلاح يكتب: "مفيش نُص نُص"





البرلمان يصوت اليوم على برنامج الحكومة.. الحكومة تنتظر حصولها على ثقة البرلمان لإعلان حركة المحافظين.. ومصادر: قائمة الأسماء المبدئية للمرشحين تم الانتهاء منها بالفعل



السيسى يجيب عن أسئلة شباب الجامعات بالمؤتمر الوطنى السادس السبت.. مبادرة "اسأل الرئيس" تتلقى 600 ألف سؤال.. و 2 مليون زائر للموقع الرسمى





بدء إجراءات إسقاط عضوية بعض النواب بسبب مخالفاتهم.. على عبدالعال: لم أخرج عن الدستور يوماً.. وما ينتهى إليه المجلس سأوافق على تنفيذه



وزير العدل يعلن انتهاء الوزارة من وضع أول دليل تشريعى مصرى رسمياً.. المستشار حسام عبد الرحيم: الدليل راعى الطابع العملى ليكون مرشداً أمام البرلمان والحكومة والرئاسة فى سن التشريعات





100 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق.. الحد الأدنى للهندسة سيكون عند %93.17 وتقارب فى الحدود الدنيا بين "الطب البيطرى والفنون والاقتصاد" لطلاب العلمى



فيفا يرشح صلاح لجائزة أفضل لاعب فى العالم

بيان "نارى" لشيكابالا يكشف كواليس أزمته مع الزمالك