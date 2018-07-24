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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:25 م
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اليوم السابع.. السيسي لـ المصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:19 م
اليوم السابع.. السيسي لـ المصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطات الكهرباء الثلاث العملاقة الأحدث فى العالم.


 

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الرئيس السيسى يفتتح محطات الكهرباء الثلاث العملاقة الأحدث فى العالم ويؤكد لـ "المصريين": اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر.. الدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة وما تحقق فى عالم الكهرباء والطاقة خيال.. ومشروعاتنا تكفى 15 عامًا مقبلة.. شركة سيمنز قامت بعمل غير مسبوق عالميا ولم تأخذ عائدا كبيرا.. ووزير الكهرباء "إنسان عظيم ومحترم وفاهم شغله وعارف مساره"
 

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