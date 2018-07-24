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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:58 ص
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اليابان تسعى لقبول المزيد من العمالة الأجنبية بدءا من أبريل المقبل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:33 ص
اليابان تسعى لقبول المزيد من العمالة الأجنبية بدءا من أبريل المقبل رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى إن بلاده تسعى لقبول المزيد من العمالة الأجنبية اعتبارا من أبريل المقبل حيث تواجه اليابان أزمة عمالية خطيرة فى العديد من صناعاتها.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، أن آبى أصدر تعليمات خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الوزراء بتسريع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الخطة، ما يفتح الباب أمام عمال ذوى الياقات الزرقاء (يقومون بعمل يدوى ميدانى) بالإضافة إلى الأجانب ذوى المهارات العالية.

وفى ظل هذه الخطة، تفكر الحكومة فى إعادة تنظيم مكتب الهجرة، وإنشاء وكالة تابعة تكون مسؤولة فقط عن التعامل مع العمال الأجانب غير المهرة.

 


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